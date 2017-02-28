Накануне первого весеннего праздника в музее-заповедник «Красная Горка» откроется выставка «Сюрприз мамам». На ней будут представлены работы воспитанников дошкольного образовательного учреждения №239 Кемерово: живопись, батик, керамика.

Эти виды творчества малыши осваивают на занятиях в детском саду, который не случайно называется «Городом мастеров». Готовясь к открытию выставки, сотрудники музея «Красная Горка» отметили оригинальность, разнообразие, искренность и добрую энергетику детских произведений. Теперь работы смогут увидеть не только родители ребят, но и все кемеровчане.

Выставка «Сюрприз мамам» посвящена 100-летнему юбилею города Кемерово, который будет отмечаться в 2018 году.