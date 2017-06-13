Там, где клён шумит

В репертуаре ВИА «Синяя птица» – всеми любимые и незабываемые хиты «Клен», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», «Синий иней», «Горько!», «Белый теплоход», «Кто тебе сказал?», «Ни минуты покоя» и многие другие. Кроме хитов прошлого, коллектив порадует своими новыми песнями: «Луна», «А я не верил…», «Чистая любовь», «На белом покрывале любви», «Любовь уходит не прощаясь» и другими музыкальными композициями, которые уже полюбились зрителям.

ВИА «Синяя Птица» создана талантливыми музыкантами и руководителями Михаилом и Робертом Болотными в 1975 году. В 2000 году ансамбль возобновил свою творческую деятельность при участии главного солиста легендарного ВИА — Сергея Дроздова.