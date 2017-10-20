Театральное кабаре в Доме актёра

«Ночь искусств» в Доме актёра – это ночь творчества, где объединяются разные направления искусства, жанры и стили, способные удовлетворить любые вкусы и предпочтения.

Дом актёра подготовил для своих гостей множество приятных сюрпризов – от театрального кабаре с участием ведущего артиста Кемеровского областного театра драмы Тимофея Шилова и солистки Музыкального театра Кузбасса Анастасии Петровой до концерта нашумевшей кемеровской группы «Pandora secret», которая порадует публику исполнением мировых рок-хитов.

Представительниц прекрасного пола ждёт мастер-класс по фантазийному макияжу, а самым взыскательным и современным дамам будет дана возможность украсить себя затейливыми орнаментами мехенди. Любители авторской песни смогут насладиться выступлением дуэта «Мы» в составе непревзойдённой артистки Аллы Радзивиловой и талантливого автора и исполнителя Алексея Кузина. Завершится вечер танцевальной программой «Лихая дискотека 90-х».