Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса 6+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Испания
Продолжительность: 01:25
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Режиссер: Давид Алонсо, Энрике Гато
В главных ролях: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, Франческ Бельда и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.6
Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!
Расписание сеансов
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