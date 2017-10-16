Кино
Купить билеты

Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Испания

Продолжительность: 01:25

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Режиссер: Давид Алонсо, Энрике Гато

В главных ролях: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, Франческ Бельда и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.6

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Красный зал
  • 13:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Красный зал
Купить билеты на фильм «Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса»

Комментарии

Похожие события