TheatreHD – это показ мировых спектаклей в кинотеатрах. Подробнее о проекте вы можете узнать из нашего материала «Театр с попкорном».

18 ноября можно будет увидеть оперу «Норма». В заглавной партии выступит Сондра Радвановски, блестяще исполнившая ее уже в 2013 году в Мет, а затем и в Канадской оперной компании, в оперном театре Сан-Франциско, в Баварской опере, театре Лисеу в Барселоне и чикагской Лирической опере. Джойс ДиДонато исполнит роль Адальжизы, подруги, невольно соперничающей с Нормой за любовь Поллиона, роль которого исполнит Джозеф Каллея. В роли старого жреца Оровеза выступит Мэтью Роуз. Дирижер Карло Рицци и режиссер Дэвид Маквикар работают над премьерой новой сценической версии.

21 ноября — «Доктор Фауст». Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека.

28 ноября — «Кто боится Вирджинии Вулф?». Знаменитая пьеса Эдварда Олби вновь оживает в новой постановке Джеймса Макдональда с участием Имелды Стонтон, Люка Трэдуэя и Имоджен Путс. После вечеринки преподавательского состава в кампусе одного из американских колледжей Марта и Джордж, немолодая семейная пара (он – профессор, она – дочь президента колледжа), приглашают к себе домой Ника и Хани, молодого нового преподавателя и его супругу. В плане – продолжение веселья на дому, но вечер быстро перестаёт быть томным, когда молодые люди становятся участниками сложных и опасных психологических игр, которые Джордж и Марта ведут между собой.

5 декабря — «Буря». Волшебник Просперо, законный герцог Милана, свергнут и изгнан из города родным братом Антонио – не без помощи короля Неаполя, Алонзо – и теперь держит путь на зачарованный остров. Вместе с ним – юная дочь мага Миранда, его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль. Чтобы отомстить обидчикам, Просперо, открыв волшебные книги, тайно переданные ему вельможей, вызывает бурю на море – как раз в тот момент, когда его брат и король возвращаются со свадьбы дочери Алонзо. Корабль тонет, сумевшие спастись пассажиры попадают на остров – в том числе и сын короля Неаполя, Фердинанд. Там он встречает Миранду, и молодые люди влюбляются друг в друга…

9 декабря — «Волшебная флейта». Почетный музыкальный руководитель Мет Джеймс Ливайн дирижирует постановкой Джули Теймор, лауреата премии «Тони». Голда Шульц дебютирует в Мет в роли Памины, Кэтрин Льюик исполнит роль Царицы Ночи, а Чарльз Кастроново – сказочного принца Тамино. Маркус Верба выступит в роли ловца птиц Папагено, Кристиан ван Хорн – Оратора, а Рене Папе исполнит роль Зарастро. Прежняя версия «Волшебной флейты», исполненная в сокращении на английском языке, была предназначена для семейного просмотра и стала первым спектаклем, показанным в серии трансляций The Met: Live in HD. Сейчас опера исполняется на немецком языке, без сокращений, и в этом варианте впервые будет показана на киноэкранах.

12 декабря — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, – два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

19 декабря — «Йерма».Невероятная Билли Пайпер (сериал «Доктор Кто») возвращается на сцену в роли, которая принесла ей множество театральных наград. Желание завести ребёнка толкает женщину тридцати с небольшим лет на немыслимые поступки. Действие пьесы Федерико Гарсиа Лорки перенесено в современный Лондон, где самое естественное желание приводит героиню Пайпер к шокирующей и сногсшибательной развязке. Критика называла этот театральный триумф «невероятным, обжигающим, необходимым» и «завораживающим».

24 декабря — «Щелкунчик». Рождественские праздники – единственное время в году, когда в чудеса верят все, и взрослые, и дети. И пусть чудо для каждого свое: для ребенка – это оживший кукольный Щелкунчик, победивший Мышиного короля и ставший принцем, а для взрослого – возможность попасть на балет «Щелкунчик» в Большой театр; но все эти чудеса возможны и непременно произойдут этой зимой.

26 декабря — «Сон в летнюю ночь». Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку – Гермию. Каждый из них пытается добиться руки девушки, однако ее сердце принадлежит Лизандру. Отец Гермии считает юношу не подходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым людям своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины – чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия – она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно!

В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре – они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья – и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой.

Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании – всего лишь сон.