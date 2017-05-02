Три дня до весны 12+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Россия
Продолжительность: 01:43
Жанр: военный, детектив
Режиссер: Александр Касаткин
Актеры: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова и др.
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Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
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