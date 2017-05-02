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Три дня до весны
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:43

Жанр: военный, детектив

Режиссер: Александр Касаткин

Актеры: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.
Купить билеты на фильм «Три дня до весны»

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