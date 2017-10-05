Творческая встреча с Людмилой Ивановой

Людмила Иванова родилась 12 июля 1961 года в республике Тува. В настоящее время проживает в посёлке Каменный Ключ Прокопьевского района. Людмила – активный член районного поэтического клуба «Чистые родники», неоднократно становилась победителем поэтических фестивалей, а в 2013 году стала финалистом литературной премии «Поэт года» по версии сайта «Стихи.ру». Поэзия Людмилы Владимировны многопланова, несет в себе широкую и глубокую гамму чувств к родному краю и необычайно меткие и верные наблюдения за сегодняшней жизнью.

Стихи Людмилы Ивановой можно встретить в районных поэтических сборниках последних лет, в авторском сборнике «Детство, опалённое войной», на страницах газеты Прокопьевского района.