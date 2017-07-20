Уедем к чёртовой бабушке 12+
О фильме
Год выпуска: 2014
Страна: Италия
Продолжительность: 01:30
Жанр: комедия
Режиссер: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе
В главных ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Тициана Лодато, Фатима Тротта, Людовико Кальдереда, Франческо Паолантони, Нино Фрассика, Мариано Риджилло, Люсия Гуззарди и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6
Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди. Впрочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия.
Расписание сеансов
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