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Уедем к чёртовой бабушке
12+

О фильме

Год выпуска: 2014

Страна: Италия

Продолжительность: 01:30

Жанр: комедия

Режиссер: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе

В главных ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Тициана Лодато, Фатима Тротта, Людовико Кальдереда, Франческо Паолантони, Нино Фрассика, Мариано Риджилло, Люсия Гуззарди и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6

Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди. Впрочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:40 160-180 руб. Синий зал
  • 17:30 200 руб. Синий зал
  • 19:25 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Уедем к чёртовой бабушке»

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