Урок города

В отделе природы (пр.Советский, 55) школьники узнают о невероятных изменениях, происходивших в течение сотен миллионов лет, — эволюции жизненных форм и природных сообществ на территории Кузнецкого бассейна, где в наши дни располагается город Кемерово и Кемеровская область. Ребята увидят древнейший в мире уголь при помощи специального цифрового микроскопа и смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами. Древние вулканы и неисчислимые полезные ископаемые, динозавры и членистоногие – уроки города в отделе природы, это всегда буря положительных эмоций!

В отделе истории (пр.Советский, 51) ребята попадут на урок-путешествие! Узнают, как создавалось лицо столицы Кузбасса, и познакомятся с удивительным телеграфным аппаратом Морзе, который в рабочем состоянии сохранился с 1915 года. Он установлен на выставке «Стрелка 19 17», посвящённой столетию октябрьских событий в России. Наши лучшие экскурсоводы расскажут историю градообразующего коксохимического завода и покажут, что связывает промышленный Кемерово с космическим пространством. Кульминацией урока станет рассказ о броневике – свидетеле образования города Щегловска. Кстати, красочные фотографии у нашего броневика можно сделать только в ноябре! Вы посмотрите через столетие на события, связанные с созданием нашего города и его лучшими летописными страницами.

В отделе военной истории (Притомская Набережная, 1а) собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о мощном рывке, который столица Кузбасса совершила благодаря эвакуированным в годы Великой отечественной войны предприятиям. Ребята узнают историю знаменитой набережной и острова «Кемеровский» и увидят, что было на их месте во время Великой Отечественной Войны. Услышат рассказ о популярных именах того времени и услышат дивную музыку из старинного патефона. Кроме того, каждый сможет прикоснуться к произведениям искусства, к шахматам, в разные годы подаренным Аману Тулееву, и даже сыграть партию.