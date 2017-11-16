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Ужин
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 02:00

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссер: Орен Муверман

В главных ролях: Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи, Майкл Чернус, Тейлор Рэй Элмонта, Чарли Пламмер, Шеймас Дэви-Фицпатрик, Майлз Дж. Харви и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 4.967

Рейтинг на IMDB: 4.5

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:30 140 руб. Синий зал
  • 18:55 200 руб. Синий зал
  • 21:15 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Ужин»

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