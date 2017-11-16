Ужин 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 02:00
Жанр: триллер, драма, криминал
Режиссер: Орен Муверман
В главных ролях: Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи, Майкл Чернус, Тейлор Рэй Элмонта, Чарли Пламмер, Шеймас Дэви-Фицпатрик, Майлз Дж. Харви и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 4.967
Рейтинг на IMDB: 4.5
Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?
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