Вечер ханг музыки

С очередным визитом в Кемерове — Антон Santosh (г. Красноярск) с сольным ханг-концертом. Антон является автором и ведущим ханг-медитаций, проводит регулярные мастер-классы по игре на ханге и джембе и организует этнические концерты и вечера ханг-музыки в Красноярске.

Ханг — это один из самых новых инструментов на планете. Его история насчитывает не более 16 лет. Появился Ханг в Швейцарии в 2001 году. Инструмент очень быстро завоевал популярность благодаря своему невероятному звучанию — космическому, завораживающему. А за форму ханг быстро прозвали «летающей тарелкой».

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