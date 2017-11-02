Вечер органной музыки (Гедымин Грубба)

Органист, композитор и дирижёр Гедымин Грубба – один из наиболее ярких концертирующих польских исполнителей. В 2016 году исполнилось 20 лет его творческой деятельности. Грубба ежегодно даёт около 100 концертов по всему миру. Органист пять раз облетел земной шар с многочисленными гастролями по Европе, Северной и Южной Америке, Южной Африке, Азии, Австралии и Океании. Виртуозный музыкант проводит органные мастер-классы, является членом жюри органных конкурсов.

В программе:

И. С. Бах, А. Вивальди, Ф. Мендельсон, М. Регер, Ф. Петерс, Я. Янца, Г. Грубба.