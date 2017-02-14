Великая стена

Группа авантюристов направляется в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им досаждают кочевники, а в одну из ночей на группу напало неизвестное существо. После всех злоключений до Великой Китайской стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона. Находясь в плену, они знакомятся с ещё одним европейцем, прибывшим в Китай 25 лет назад с той же целью — добыть чёрный порох. А также узнают, что каждые 60 лет на протяжении двадцати веков на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями.