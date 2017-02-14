Кино

Великая стена
12+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Китай, США

Продолжительность: 01:44

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения

Режиссер: Чжан Имоу

Актеры: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Энди Лау, Кенни Линь, Эдди Пэн, Нуман Акар, Лухан, Вики Юй и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.236

Рейтинг на IMDB: 6.4

Группа авантюристов направляется в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им досаждают кочевники, а в одну из ночей на группу напало неизвестное существо. После всех злоключений до Великой Китайской стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона. Находясь в плену, они знакомятся с ещё одним европейцем, прибывшим в Китай 25 лет назад с той же целью — добыть чёрный порох. А также узнают, что каждые 60 лет на протяжении двадцати веков на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 200 руб. Синий зал
  • 18:20 250 руб. Синий зал
  • 20:20 250 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:15 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 13:20 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 19:40 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA

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