5 октября в ГУК КО «Кузбасский центр искусств» состоится открытие юбилейной персональной выставки члена Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз художников России», члена Международной федерации художников, Эльвиры Владимировны Сурниной. Новый проект Эльвиры Сурниной «Время странствий».

Ее полотнам свойственны декоративность, смелость манипуляций с цветом, светом и тенью, создающих иллюзию объема. Эльвира Владимировна с особым удовольствием пишет городские пейзажи, природу, цветы.

На выставке будет представлено более 80 работ, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства.

Главная тема новой экспозиции – Великая Сибирь, легенды и сказки древних народов, населявших ее бескрайние просторы. Путешествуя на воображаемой «Машине времени», автор предлагает совершить путешествие в далекие времена наших предков. Это своеобразное открытие Сибири через легенды и мифы кочевых народов.