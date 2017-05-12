В ГЦС «Кузбасс» пройдут пятнадцатые Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта СССР Юрия Арбачакова. На соревнованиях выступят около 100 боксеров из 12 федеральных округов и городов РФ.

В торжественной церемонии открытия соревнований примут участие заслуженный мастер спорта СССР, 10-кратный чемпион мира боксу по версии WBC Юрий Яковлевич Арбачаков, Президент Федерации бокса Кузбасса, чемпион Азии по версии PABA, чемпион Европы по версии EBU, чемпион мира по версии WBC Григорий Анатольевич Дрозд.