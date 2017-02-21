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Вурдалаки
12+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Россия

Продолжительность: 01:30

Жанр: триллер, фэнтези

Режиссер: Сергей Гинзбург

Актеры: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Игорь Хрипунов, Анатолий Гущин, Константин Милованов, Анна Арланова, Юлия Ауг и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Расписание сеансов

Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 10:55 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 2
  • 12:55 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 3
  • 20:35 300 руб. Зал 3
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 13:45 250/270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:10 280 руб. Зал "Марс"
Купить билеты на фильм «Вурдалаки»

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