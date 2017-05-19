Выставка охотничьих собак

Участников и гостей ждут ринг английских спаниелей, ринг юного хендлера и ринг русских охотничьих спаниелей.

К выставке допускаются собаки, имеющие справку о происхождении охотничьей собаки или свидетельство на охотничью собаку, родословные РКФ-FCI только в ринг экстерьерной оценки.

Начало регистрации — 8:00, окончание регистрации — 10:00.

Торжественное открытие выставки в 10:10.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8-904-375-51-45 (Екатерина Лучникова).