Выставки

Выставка охотничьих собак
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ГДЕ

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт

Ул. Марковцева, 5.
Ул. Карла Маркса, 12.

73-43-59
Суббота, 20 мая, в 10:00

Вход свободный.

Участников и гостей ждут ринг английских спаниелей, ринг юного хендлера и ринг русских охотничьих спаниелей.

К выставке допускаются собаки, имеющие справку о происхождении охотничьей собаки или свидетельство на охотничью собаку, родословные РКФ-FCI только в ринг экстерьерной оценки.

Начало регистрации — 8:00, окончание регистрации — 10:00.

Торжественное открытие выставки в 10:10.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8-904-375-51-45 (Екатерина Лучникова).

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