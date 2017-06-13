Я любить тебя буду, можно?

Вадим и Катя давно живут вместе, но не смотря на внешнее благополучие их пары, в глубине души девушку не устраивает, что любимый не спешит официально оформить отношения. Все подруги давно пошли под венец, и на очередном девичнике Катя знакомится с журналистом Сергеем. Он сразу влюбляется в Катю и настойчиво начинает ухаживать за героиней, но даже признание в любви не смогло растопить ее сердце. Вадим же продолжает избегать любых разговоров о свадьбе. Катя устает ждать и уходит от отношений, которые ее больше не устраивают. Сергею кажется, что он обретает шанс стать ближе к возлюбленной, но Катя уходит не к нему… Вадим же получает повод задуматься и осознать насколько дорога и важна для него Катя. Поймут ли герои как легко потерять и как сложно вернуть доверие и любовь?