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Заклятье. Наши дни
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О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Великобритания, Румыния

Продолжительность: 01:30

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Режиссер: Ксавье Жанс

В главных ролях: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Флориан Войцу, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.038

Рейтинг на IMDB: 5.1

В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:15 200 руб Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:15 200 руб Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:00 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:00 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:15 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:15 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 21:15 200 руб. Зеленый зал
Купить билеты на фильм «Заклятье. Наши дни»

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