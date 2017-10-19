Заклятье. Наши дни 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Великобритания, Румыния
Продолжительность: 01:30
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Режиссер: Ксавье Жанс
В главных ролях: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Флориан Войцу, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.038
Рейтинг на IMDB: 5.1
В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.
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