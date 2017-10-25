Завуалируй это 16+
Год выпуска: 2017
Страна: Франция
Продолжительность: 01:27
Жанр: комедия
Режиссер: Со Абади
В главных ролях: Феликс Моати, Уилльям Лебхил, Камелия Джордана, Анн Альваро, Мики Манойлович, Карл Малапа, Лорен Дельбек и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.2
Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду…
Расписание сеансов