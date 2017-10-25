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Завуалируй это
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О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Франция

Продолжительность: 01:27

Жанр: комедия

Режиссер: Со Абади

В главных ролях: Феликс Моати, Уилльям Лебхил, Камелия Джордана, Анн Альваро, Мики Манойлович, Карл Малапа, Лорен Дельбек и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.2

Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду…

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 120-130 руб. Синей зал
  • 16:35 180-200 руб. Синей зал
  • 20:20 200 руб. Синей зал
Купить билеты на фильм «Завуалируй это»

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