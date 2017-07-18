Кино

Заячья школа
0+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Германия

Продолжительность: 01:19

Жанр: мультфильм, семейный и др.

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

В главных ролях: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.4

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 16:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.

Комментарии

Похожие события