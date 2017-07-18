Заячья школа 0+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Германия
Продолжительность: 01:19
Жанр: мультфильм, семейный и др.
Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль
В главных ролях: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.4
Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
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