Жили-были мы

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Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

36-44-10, 36-30-31

Мама девочки Маруськи, обидевшись на неё и папу за испорченный чертёж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернется — не знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. И, чтобы потянуть время, она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.

Расписание сеансов

  • 13:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.

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