Жили-были мы

Мама девочки Маруськи, обидевшись на неё и папу за испорченный чертёж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернется — не знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. И, чтобы потянуть время, она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.