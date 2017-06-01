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Жизнь Кабачка
12+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Швейцария, Франция

Продолжительность: 01:10

Жанр: мультфильм, семейный, драма

Режиссер: Клод Баррас

Актеры: Полин Жаккуд, Мишель Вюйермоз, Бриджитт Россет, Наташа Кучумов и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.338

Рейтинг на IMDB: 7.8

Кабачок — вовсе не овощ, так зовут маленького мальчика. Его мама погибла, и он остался во всем мире совсем один и совсем не знает, как и с кем ему жить дальше. Симон, Ахмед, Жужубе, Алиса и Беатрис — новые друзья Кабачка, которых он встречает в приюте для детей. Там же он впервые влюбится, в особенную, очаровательную Камиллу.

Это история о детях, жизнь которых полна больших и маленьких потрясений, но они находят в себе силы снова доверять людям, продолжают любить мир, радуются всему новому.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:45 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб. Синий зал
  • 12:05 Детский - 110 руб., взрослый - 140 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Жизнь Кабачка»

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