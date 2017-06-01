Жизнь Кабачка

Кабачок — вовсе не овощ, так зовут маленького мальчика. Его мама погибла, и он остался во всем мире совсем один и совсем не знает, как и с кем ему жить дальше. Симон, Ахмед, Жужубе, Алиса и Беатрис — новые друзья Кабачка, которых он встречает в приюте для детей. Там же он впервые влюбится, в особенную, очаровательную Камиллу.

Это история о детях, жизнь которых полна больших и маленьких потрясений, но они находят в себе силы снова доверять людям, продолжают любить мир, радуются всему новому.