Жизнь Кабачка 12+
О фильме
Год выпуска: 2016
Страна: Швейцария, Франция
Продолжительность: 01:10
Жанр: мультфильм, семейный, драма
Режиссер: Клод Баррас
Актеры: Полин Жаккуд, Мишель Вюйермоз, Бриджитт Россет, Наташа Кучумов и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.338
Рейтинг на IMDB: 7.8
Кабачок — вовсе не овощ, так зовут маленького мальчика. Его мама погибла, и он остался во всем мире совсем один и совсем не знает, как и с кем ему жить дальше. Симон, Ахмед, Жужубе, Алиса и Беатрис — новые друзья Кабачка, которых он встречает в приюте для детей. Там же он впервые влюбится, в особенную, очаровательную Камиллу.
Это история о детях, жизнь которых полна больших и маленьких потрясений, но они находят в себе силы снова доверять людям, продолжают любить мир, радуются всему новому.
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