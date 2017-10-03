Кино

Жизнь впереди
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:30

Жанр: комедия

Режиссер: Карен Оганесян

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова и др.

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Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:15 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:15 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:15 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:15 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:15 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:15 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:40 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:15 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie

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