«Золотая осень» – так называется вечер, который посвящён Международному дню пожилого человека. Он пронизан прежде всего лирическим и даже ностальгическим настроением, а программа его разнообразна. Это прежде всего русский романс.

Ольга Белова и Евгений Белов, Ольга Павлова и Петр Карпов, Нина Ярова и Валерий Титенко, Наталья Артюхова и Татьяна Павлова, Михаил Сабелев и Елена Бондаренко встретятся с вами в «Золотой осени», а Константин Голубятников выступит вместе с Губернаторским хором «Утро».

В программе вечера также присутствует русская народная песня и эстрадные песни.