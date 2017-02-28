Кино

Зверопой
6+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: США

Продолжительность: 01:48

Жанр: мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка

Режиссер: Christophe Lourdelet, Гарт Дженнингс

Актеры: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.58

Рейтинг на IMDB: 7.3

В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. В пятерке лучших окажутся вечно занятая семейными заботами свинья Розита и её партнер Гюнтер, любитель азартных игр — высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш, выбравшая для себя панк-рок направление, юная слониха Мина, жутко боящаяся сцены, и горилла Джонни, который предпочел не идти путем преступности, как его отец, а найти себя в музыке.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 13:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 15:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
  • 17:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал
  • 19:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Синий зал

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