В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. В пятерке лучших окажутся вечно занятая семейными заботами свинья Розита и её партнер Гюнтер, любитель азартных игр — высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш, выбравшая для себя панк-рок направление, юная слониха Мина, жутко боящаяся сцены, и горилла Джонни, который предпочел не идти путем преступности, как его отец, а найти себя в музыке.