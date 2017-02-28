Зверопой 6+
Год выпуска: 2016
Страна: США
Продолжительность: 01:48
Жанр: мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка
Режиссер: Christophe Lourdelet, Гарт Дженнингс
Актеры: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.58
Рейтинг на IMDB: 7.3
В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. В пятерке лучших окажутся вечно занятая семейными заботами свинья Розита и её партнер Гюнтер, любитель азартных игр — высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш, выбравшая для себя панк-рок направление, юная слониха Мина, жутко боящаяся сцены, и горилла Джонни, который предпочел не идти путем преступности, как его отец, а найти себя в музыке.
Расписание сеансов