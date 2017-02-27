Концерты

Звезду дарю!
12+

ГДЕ

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

Пр-т Советский, 52.

36-54-71
Пятница, 17 марта, в 18:30

150-500 руб.

Большая  театральная сцена будет отдана искусству прекрасного пения bel canto,  требующего  от певца совершенного владения голосом, эмоционально насыщенного красивого певческого тона.
Один  из самых молодых и успешных артистов театра Вячеслав Соболев займет в концерте главенствующую роль. За короткий срок Вячеслав  стал лауреатом нескольких международных конкурсов, в его репертуаре появились значительные роли в классических опереттах. Но артиста  привлекает и серьезный оперный репертуар, который даёт возможность проявить свой вокальный дар в классическом музыкальном материале. Отсюда возникла и идея концерта – наполнить программу лучшими образцами оперного искусства. В исполнении Вячеслава Соболева прозвучат арии  Рахманинова, Чайковского, Россини, Верди.
Кроме того, солист представит зрителям и любимые, хорошо известные романсы, русские народные и неаполитанские песни из своего творческого багажа.
В программе примут участие и партнеры Вячеслава по сцене, лауреаты международных и всероссийских конкурсов — заслуженный артист России  Константин Голубятников, Владимир Жуков,  Татьяна Павлова, Кристина Валишевская. Концертмейстер программы —  прекрасный музыкант, пианист Денис Трунов.

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