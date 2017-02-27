Звезду дарю!

Большая театральная сцена будет отдана искусству прекрасного пения bel canto, требующего от певца совершенного владения голосом, эмоционально насыщенного красивого певческого тона.

Один из самых молодых и успешных артистов театра Вячеслав Соболев займет в концерте главенствующую роль. За короткий срок Вячеслав стал лауреатом нескольких международных конкурсов, в его репертуаре появились значительные роли в классических опереттах. Но артиста привлекает и серьезный оперный репертуар, который даёт возможность проявить свой вокальный дар в классическом музыкальном материале. Отсюда возникла и идея концерта – наполнить программу лучшими образцами оперного искусства. В исполнении Вячеслава Соболева прозвучат арии Рахманинова, Чайковского, Россини, Верди.

Кроме того, солист представит зрителям и любимые, хорошо известные романсы, русские народные и неаполитанские песни из своего творческого багажа.

В программе примут участие и партнеры Вячеслава по сцене, лауреаты международных и всероссийских конкурсов — заслуженный артист России Константин Голубятников, Владимир Жуков, Татьяна Павлова, Кристина Валишевская. Концертмейстер программы — прекрасный музыкант, пианист Денис Трунов.