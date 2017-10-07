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1,5 миллиона рублей власти Кемерова направят на поддержку хоккейной команды

1,5 миллиона рублей власти Кемерова направят на поддержку хоккейной команды

Благодаря финансовой помощи кемеровские спортсмены смогут поучаствовать в Кубке Мира.

Власти Кемерова выделят 1,5 миллиона рублей на поддержку молодёжной команды по хоккею с мячом «Кузбасс-2002». Финансовая помощь требуется команде для участия в Кубке Мира.

«В этом году кемеровская детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом признана лучшей в России. Её воспитанники – наша гордость! Они прославляют своими спортивными успехами не только родной город Кемерово, Кемеровскую область, но и страну! Считаем, что юные хоккеисты команды «Кузбасс-2002» достойно представят наш город на международном уровне», – написал на своей странице «ВКонтакте» глава Кемерова Илья Середюк.

Спортивные соревнования пройдут со 2 по 5 ноября в Швеции.

На поездку требуется более 1,9 миллиона рублей. Четверть суммы уже собрали родители воспитанников. Ещё 1,5 миллиона рублей выделят власти Кемерова.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: vk.com / Илья Середюк.

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