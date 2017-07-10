10 июля в России вступают в силу новые правила регистрации авто

Те, кто встал на очередь через портал Госуслуг, будут проходить на одну процедуру меньше.

В понедельник, 10 июля, в России начинают действовать новые правила регистрации автотранспорта. Теперь те автомобилисты, которые займут очередь через портал Госуслуги, будут проходить на одну процедуру меньше, чем другие владельцы автотранспорта.

При необходимости автомобилисты-инвалиды смогут воспользоваться в ГИБДД не только услугами сурдопереводчика, но и смогут зайти на территорию ведомства с собакой-поводырём. Соответствующие поправки содержатся в приказе МВД, об этом сообщает «Российская Газета».

Стоит отметить, что владельцы тех автомобилей, у которых идентификационный номер съела ржавчина или машина была угнана, но её вернули с перебитыми номерами, тоже смогут без труда зарегистрировать автотранспорт. Восстановить регистрацию (если она была прекращена или аннулирована) можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.

Автомобилисты также могут больше не предъявлять полис ОСАГО, если у них есть электронный вариант страховки. Инспекторы ГИБДД сами проверят его наличие через систему межведомственного электронного взаимодействия.