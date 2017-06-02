11-летней кемеровчанке благотворительный фонд подарил кресло-коляску

Мечту 11-летней кемеровчанки с недугом ДЦП осуществил благотворительный фонд «Счастье детям». Юлии Балышевой подарили новую специализированную кресло-коляску. Теперь девочка сможет гулять на улице вместе со своей мамой.

«Юлечка уже начала ползать, по-пластунски, но всё-таки. Если ей немного помогать, у неё получается сидеть и держать голову. Ходить, к сожалению, пока не можем, но у нас есть вертикализатор, который помогает Юле стоять. У нас уже была специализированная коляска, но она не отличалась комфортом и была тяжёлой. Эта коляска гораздо удобнее, она лёгкая, мобильная», – рассказала мама Юлии Татьяна Балышева.

Также в покупке коляски приняли участие актёры Театра для детей и молодёжи и Кемеровский городской Совет народных депутатов. Актёры дали благотворительный спектакль «Папа» на сцене Театра для детей и молодёжи. Депутаты посетили его вместе со своими семьями. Все вырученные деньги пошли на приобретение специализированной коляски стоимостью 46 380 рублей.

«Адресная помощь очень значима. Ты видишь, кому ты её оказываешь и зачем. На подобные просьбы откликаешься с большим энтузиазмом и радостью. Мы обязательно продолжим сотрудничество с благотворительным фондом», – пояснил председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров.

По словам матери 11-летней кемеровчанки Татьяны Балышевой, очень важно понимать, что со своей бедой ты не остался один на один. Она благодарна всем, что посочувствовал их нелёгкой судьбе и оказал помощь.