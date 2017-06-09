Культура
Кузбасс
12 июня кемеровчане смогут бесплатно посмотреть мультфильм

12 июня кемеровчане смогут бесплатно посмотреть мультфильм

Бесплатный показ мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+) пройдёт в «Кузбасскино».

В понедельник, 12 июня, в Кемерове пройдёт бесплатный показ мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+). Горожане и гости столицы Кузбасса в День России смогут понаблюдать за главными героями анимационной истории Петей и Марго в 12:00 в кинозале «Кузбасскино».

«Вход в зал для желающих абсолютно бесплатный, но количество мест ограниченно. Их всего 30», — сообщили Сибдепо в учреждении.

Данный мультфильм рассказывает маленьким зрителям о том, что нужно уважать старшее поколение, заступаться за слабых и не стесняться своей гордости за страну, где живёшь.

Более подробную информацию о показе можно получить по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 36-30-31 или 36-44-10.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Русские Трейлеры.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Гид

8 вариантов для первого свидания в Кемерове

Куда отправиться с будущей второй половинкой?
Видео

Зачем Пушкин написал «Бородино»: опрос кемеровчан в день рождения поэта

Как кемеровчане знают Пушкина.
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Мумия»

Первый блин от новой киновселенной
Еда

Оценить и не умереть: рейтинг бургеров из кемеровских гриль-баров

Выбираем самый вкусный бургер

Сегодня в Кемерове

Популярное