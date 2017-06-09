12 июня в Кемерове отключат реверсивные светофоры

В течение всего праздничного дня в случае необходимости специалисты будут оперативно вносить изменения в работу других светофорных объектов города.

12 июня в Кемерове отключат реверс. Как рассказали в пресс-службе МБУ «Центр организации дорожного движения», в этот праздничный день специалисты учреждения совместно с сотрудниками ГИБДД будут дежурить у экранов камер видеонаблюдения, чтобы оперативно вносить изменения в работу светофоров. Это будет сделано для предотвращения заторов на дорогах.

При этом с 22:00 до 23:00 светофоры, которые установлены в направлении выезда из центра города, настроят так, чтобы обеспечить быстрый проезд транспорта в другие районы столицы Кузбасса.

Какие мероприятия будут проводиться в Кемерове в День России и День города, смотрите в гиде Сибдепо.