12-летний школьник из Нижнего Тагила запустил стартап «Какакет» по уборке собачьих «мин»

12-летний школьник из Нижнего Тагила Егор Иванов занялся социальным бизнесом. Он запустил проект по уборке за собаками во дворах жилых домов и снял об этом пародийный ролик в стиле серьёзных презентаций стартапов.

Юный предприниматель начал выпускать специальные установки с полиэтиленовыми пакетами, которые жители жилых домов и владельцы собак могут использовать для уборки. Своё изобретение Егор Иванов назвал «Какакет», пишет TJournal.

В видеоролике школьник рассказал об актуальности своего проекта, привёл комментарии бабушки у подъезда в роли эксперта и «гопника» – представителя фокус-группы. Также молодой предприниматель отметил, что «вау-эффекта» удалось достичь благодаря использованию образов известных персонажей – коалы и волка из мультфильма «Жил был пёс». В конце видео он признался, что сам ничего не понял, так как эту часть речи ему прописали пиарщики.

Презентацию школьник закончил словами «Какакет – не дай ему засохнуть!».

Несмотря на ироничный тон видео, за несколько дней оно набрало почти 2 000 просмотров, а в группе во «ВКонтакте» пользователи уже интересуются, сколько стоит установка «Какакета».