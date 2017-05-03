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12-летний школьник из Нижнего Тагила запустил стартап "Какакет" по уборке собачьих «мин»

12-летний школьник из Нижнего Тагила запустил стартап «Какакет» по уборке собачьих «мин»

Юный предприниматель снял презентацию, нашёл инвестора и выпустил первые образцы.

12-летний школьник из Нижнего Тагила Егор Иванов занялся социальным бизнесом. Он запустил проект по уборке за собаками во дворах жилых домов и снял об этом пародийный ролик в стиле серьёзных презентаций стартапов.

Юный предприниматель начал выпускать специальные установки с полиэтиленовыми пакетами, которые жители жилых домов и владельцы собак могут использовать для уборки. Своё изобретение Егор Иванов назвал «Какакет», пишет TJournal.

В видеоролике школьник рассказал об актуальности своего проекта, привёл комментарии бабушки у подъезда в роли эксперта и «гопника» – представителя фокус-группы. Также молодой предприниматель отметил, что «вау-эффекта» удалось достичь благодаря использованию образов известных персонажей – коалы и волка из мультфильма «Жил был пёс». В конце видео он признался, что сам ничего не понял, так как эту часть речи ему прописали пиарщики.

Презентацию школьник закончил словами «Какакет – не дай ему засохнуть!».

Несмотря на ироничный тон видео, за несколько дней оно набрало почти 2 000 просмотров, а в группе во «ВКонтакте» пользователи уже интересуются, сколько стоит установка «Какакета».

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: vk.com / КАКАКЕТ.
Фото: vk.com / КАКАКЕТ.

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