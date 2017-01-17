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12 вершинам Кузнецкого Алатау присвоят имена Героев Советского Союза из Кузбасса

Свидетельствующие об этом документы находятся в стадии оформления.

В администрации Кемеровской области (АКО) рассказали о ходе реализации проекта «Вершины воинской славы», который существует с 2015 года.

«В год 70-летия Великой Победы ветераны туристического движения, юные краеведы предложили присваивать вершинам Кузнецкого Алатау имена кузбассовцев – Героев Советского Союза. Инициативу поддержал губернатор Аман Тулеев», — рассказали в пресс-службе АКО.

В прошлом году трём вершинам Кузнецкого Алатау присвоили имена Героев Советского Союза Афанасия Шилина, Михаила Куюкова и Ильи Назарова. Здесь установили памятные мемориальные доски.

В 2017 году работа по определению безымянных гор продолжается. Сейчас оформляются документы на 12 вершин.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Wikiwand.ru.

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