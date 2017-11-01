13-летняя кемеровчанка победила в конкурсе «Юная топ-модель России-2017»

На конкурс в Москву Екатерина Иванова ездила вместе со своей мамой.

13-летнюю жительницу Кемерова Екатерину Иванову признали победительницей конкурса «Юная топ-модель России-2017», который состоялся на территории Москвы. Девочка стала лучшей в номинации Tenn (11 — 13 лет). Также в конкурсе были и другие номинации – Mini (5-7 лет), Little (8 – 10 лет), Young (14 – 16 лет) и New face, сообщили в кемеровском развивающем центре для детей и взрослых «Атмосфера».

Екатерина Иванова вышла на сцену четыре раза. Сначала она появилась в триколоре, а после члены жюри и зрители увидели её в стиле «стрит-стайл», затем кемеровчанка продемонстрировала одежду московских дизайнеров. После четвёртого выхода на сцену состоялось награждение.

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Стоит отметить, что ещё одна кемеровчанка Злата Грузина стала лучшей в номинации New face. За победу в конкурсе «Юная том-модель России – 2017» боролись также жительница южной столицы Кузбасса Виктория Константинова и прокопчанка Ирина Земченкова.