14-летний подросток утонул в водохранилище в Таштаголе

Мальчик прыгнул в воду с мостика и не вынырнул.

В Таштаголе 14-летний подросток утонул в водохранилище. Подробнее о случившемся рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

О трагическом случае полицейским сообщил друг погибшего. По его словам, компания подростков гуляла по лесу, было жарко и поэтому молодые люди решили пойти искупаться.

«Их друг поднялся на мостик и прыгнул в воду, но не вынырнул. Друзья попытались спасти школьника, однако безуспешно. Тогда подростки позвонили в полицию. Тело погибшего школьника было обнаружено водолазами МЧС», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всего с начала лета в Кузбассе утонули уже семь детей. Причём большинство трагических случаев – шесть – произошли в последние несколько дней. Полицейские просят родителей внимательнее следить за своими детьми.