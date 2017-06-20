Новости
Кузбасс
14-летний подросток утонул в водохранилище в Таштаголе

14-летний подросток утонул в водохранилище в Таштаголе

Мальчик прыгнул в воду с мостика и не вынырнул.

 

В Таштаголе 14-летний подросток утонул в водохранилище. Подробнее о случившемся рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

О трагическом случае полицейским сообщил друг погибшего. По его словам, компания подростков гуляла по лесу, было жарко и поэтому молодые люди решили пойти искупаться.

«Их друг поднялся на мостик и прыгнул в воду, но не вынырнул. Друзья попытались спасти школьника, однако безуспешно. Тогда подростки позвонили в полицию. Тело погибшего школьника было обнаружено водолазами МЧС», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всего с начала лета в Кузбассе утонули уже семь детей. Причём большинство трагических случаев – шесть – произошли в последние несколько дней. Полицейские просят родителей внимательнее следить за своими детьми.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация»
Чтиво

Счастье в километрах: Александр Капер — о забеге из Москвы в Пекин

Российский ультрамарафонец рассказал о счастье, кузбасских дорогах и красоте России
Автодепо

Сам себе инспектор: как наказать лихачей на дорогах Кузбасса

Сибдепо разбирался, как с помощью фото и видео можно наказывать «шумахеров»
Фоторепортажи

День города 2017: парад «Дружба народов» в Кемерове

Как прошёл фестиваль национальных культур

Сегодня в Кемерове

Популярное