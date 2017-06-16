17 июня в Кемерове пройдёт благотворительный автопробег «Спасём Леру вместе»

В субботу, 17 июня, в Кемерове состоится благотворительный автопробег «Спасём Леру вместе». Родители семимесячной кемеровчанки просят неравнодушных горожан оказать им материальную помощь.

Автопробег проводится во второй раз с целью привлечь внимание к сбору средств на лечение Валерии Пуховой.

«Кемеровчане и неравнодушные кузбассовцы помогли семье Пуховых собрать три миллиона рублей, но, к сожалению, этих средств не хватает на оплату полного курса лечения в Швейцарии. До 29 июня нужно собрать ещё 600 тысяч рублей», — рассказал Сибдепо волонтёр-организатор автопробега Максим Лебедев.

По словам собеседника онлайн-журнала, колонна из нескольких автомобилей с наклейками на окнах проедет по всему городу. Принять участие в автопробеге могут все желающие. Сбор состоится на парковке возле Доминго по улице Тухачевского в 17:30.

«Мы сделаем три остановки: на «Ленте» (ул. Баумана, 20), возле территориального управления Рудничного района (пр. Шахтёров, 45а) и возле кинотеатра «Юбилейный» (пр. Ленина, 91). Если кто-то не успеет попасть в места, где мы будем стоять, но захочет помочь девочке, он может остановить машину в городе с наклейками «Спасём Леру вместе». Водители передадут деньги родителям девочки», — добавил собеседник.

Более подробную информацию об автопробеге или семье Пуховых можно уточнить у волонтёра, что помогает им. Контактный номер: + 7-903-046-8796 (Максим). При необходимости волонтёр покажет копии всех документов.