17 мая сильный ветер в Кузбассе на несколько часов оставил без света более 8 тыс человек

В среду, 17 мая, в Кузбассе из-за штормового ветра без света остались более восьми тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. Массовые аварийные отключения происходили в основном в центральной части региона. На этой территории находятся распределительные сети 6-10кВ.

«Мокрый снег и сильный ветер сделали своё дело. Провода схлёстывались между собой и обрывались. Как только поступили первые сигналы об отключении электричества, наши специалисты принялись устранять неполадки. Около полуночи работа электросетей была восстановлена», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС».

К ремонтным работам в течение 17 мая привлекались 52 рабочие бригады (118 человек) и 54 единицы спецтехники.

Напомним, вчера в первой половине дня жители региона начали делиться в соцсетях фотографиями зимнего мая. Позднее наш фотокорреспондент Никита Анульев вышел на улицу и показал, что там творилось.