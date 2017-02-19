20 февраля в Кузбассе местами пройдут сильные метели

Синоптики и спасатели предупреждают водителей о гололедице на дорогах.

В понедельник, 20 февраля, на большей территории Кузбасса пройдёт снег. Местами ожидаются метели и гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В ночное время порывы юго-западного ветра будут достигать 11 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Днём скорость ветра может достичь 22 метров в секунду.

В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до -12°С, местами до -18°С, при прояснении до -25°С. Днём температура воздуха опустится до -13°С.