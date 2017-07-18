20 июля в Новокузнецке простятся с легендой ХК «Металлург»

В четверг, 20 июля, в Новокузнецке пройдёт церемония прощания с легендарным хоккеистом новокузнецкого «Металлурга» Сергеем Лантратовым. Гражданская панихида состоится с 10:00 до 12:00.

«Все желающие проститься с Сергеем будут входить во дворец спорта через вход в 1-2 и 2-3 сектора. Родственники ещё принимают решение о том, где будет похоронен легендарный хоккеист. Все расходы, связанные с похоронами, клуб берёт на себя», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ХК «Металлург».

Напомним, Сергей Лантратов скончался в 29 городской больнице. Некоторое время назад хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме. Ему был 61 год.