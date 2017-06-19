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Кузбасс

20 июня в Кузбассе ожидаются жара, гроза и град

Областное управление МЧС напоминает жителям области о необходимости соблюдать осторожность.

По данным Гидрометцентра 20 июня в Кузбассе ожидается повышение температуры до +36°С. При этом в отдельных районах пройдут проливные дожди, грозы. Также, по прогнозам синоптиков, возможен град. Ветер в регионе усилится до 13-18 м/с.

ГУ МЧС по Кемеровской области напоминает, что в экстремально жаркую погоду необходимо соблюдать осторожность. Необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей и вообще воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно для пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Во время грозы крайне опасно для жизни находиться на воде.  Также во время непогоды опасно прятаться у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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