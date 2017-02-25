20-летнего американца, отбывшего срок за желание убить Обаму, посадили за угрозы Трампу

Молодой человек получил два года лишения свободы.

Житель американского города Локпорт, отбывший тюремный срок за желание убить экс-президента США Барака Обаму, получил два года лишения свободы за намерение лишить жизни нового главу Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС, в декабре 2016 года 20-летний Джаред Браун позвонил в полицию Локпорта и сказал, что хочет убить Трампа. Молодого человека арестовали.

«Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения», — пояснили в прокуратуре округа Ниагара.

Осенью 2015 года Брауна осудили за заявление о намерении убить Обаму, который на тот момент еще был президентом США. Молодой американец пробыл в тюрьме 15 месяцев. После этого его досрочно освободили и поместили под надзор.