2017-й объявлен в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтёра

Основные торжественные мероприятия состоятся в областном центре, а также в столице праздника — Междуреченске.

2017-й станет годом 70-летия Дня шахтёра. О юбилее главного горняцкого праздника напомнил Аман Тулеев, который 26 января выступил на губернаторском приёме в честь Дня российского студенчества. Губернатор подчеркнул, что праздник был учреждён в августе 1947 года как дань заслугам советских шахтёров в годы Великой Отечественной войны.

«В году вся Россия будет отмечать 70-летие Дня шахтера. А нашему горняцкому региону сам Бог велел быть в центре этих событий. Поэтому мы объявили 2017 год в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера. И все значимые события в любой сфере будут у нас проходить под знаком этого юбилея», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что основные торжественные мероприятия в честь 70-летия главного горняцкого праздника состоятся в Кемерове и столице Дня шахтёра-2017 — Междуреченске.