22 июля в Кузбасс прибудут участники международного пробега в часть 90-летия ДОСААФ РФ

Участников забега встретят в Берёзовском, затем проводят в Кемерово, где состоится торжественная встреча у памятника танкистам.

В субботу, 22 июля, в Кузбасс прибудут участники пробега «С востока на запад России: с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее и с уверенностью в будущее», который стартовал 5 июля во Владивостоке. Общая протяжённость пробега составляет 12 тысяч километров. Участники пробега пересекут 29 регионов России и Республики Белорусь, затем финишируют 22 августа в Севастополе. Забег посвящён 90-летнему юбилею образования добровольного общества содействия армии, авиации и флот России (ДОСААФ РФ).

«В Кемеровскую область группа прибудет 22 июля. Кузбассовцы встретят участников в Березовском в 18 час., проводят до Кемерова, где будет организована торжественная встреча у памятника танкистам (около 19 час., пр. Кузнецкий, 83)», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Также в Кузбассе участники пробега пообщаются с Ветеранами ВОВ га территории Знаменского кафедрального Собора 23 июля. В нашем регионе группа будет до 25 июля, затем отправится в Новосибирскую область. Более подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 903 048 62-72 — Александр Новиков.