23 июня кемеровская молодёжь поборется за победу на этно-квесте

В пятницу, 23 июня, в столице Кузбасса подростки в возрасте от 12 до 18 лет будут бороться за победу в этно-квесте. Поисковую игру для молодёжи проведут в рамках проекта «Согласие народов. Созвучие культур».

Юношам и девушкам предстоит пройти два конкурсных этапа на четырёх площадках, которыми станут Кемеровская областная библиотека для детей и юношества, Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва и Кемеровский областной краеведческий музей.

«Ребята будут искать артефакты, в том числе в театральных помещениях, куда простому зрителю не попасть. Они будут искать подсказки в декорациях и определять национальную принадлежность праздников по мини-постановкам. Из-за большого количества конкурсантов игра пройдёт в два этапа, в каждом из которых поучаствуют по четыре команды», — рассказала Сибдепо один из организаторов этно-квеста Наталья Куликова.

По словам собеседницы, в каждом из этапов определится одна команда-победитель, которая получит в подарок флэшкарты размером на 16 Гб. Все остальные участники игры будут награждены шоколадом. В финале мероприятия все его участники соберутся за общим столом, где будут пить чай и есть русские бублики.

Начало первого этапа состоится в 10:00, а второго — в 15:00. Более подробную информацию можно узнать по телефону в Кемерове: 8 (3842) 36-40-06.