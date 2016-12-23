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24-летнего кузбассовца осудили за убийство посетителя тренажёрного зала бодибаром

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В Кемеровской области состоялся суд над 24-летним мужчиной, который убил посетителя тренажёрного зала бодибаром. Преступление было совершено в феврале 2016 года. Конфликт между 24-летним и 40-летним мужчинами произошёл из-за того, что они не поделили инвентарь, установило следствие.

В ходе ссоры подсудимый взял гимнастическую палку и ударил по голове своего оппонента. Потерпевший потерял сознание, а преступник просто ушёл с места происшествия. Позднее 40-летний мужчина скончался в больнице.

Приговором суда 24-летнему кузбассовцу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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