25 июня в Кемерове ограничат продажу алкоголя

Временный запрет на продажу спиртных напитков связан с проведением выпускных балов в школах.

В воскресенье, 25 июня, в 54 кемеровских школах пройдут выпускные вечера. В связи с этим, управление потребительского рынка и развития предпринимательства рекомендует руководителям торговых организаций не продавать алкогольные напитки, пива и напитки на его основе, а также любой алкоголь в стеклянной таре.

«В этом году 2 249 учащихся одиннадцатых классов города покидают школу. В 15 общеобразовательных учреждениях торжественная часть состоится за пределами школ. Экскурсии по памятным местам города пройдут в 25 общеобразовательных учреждениях», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В целях безопасности в этом году выпускникам нельзя запускать фейерверки, использовать любого рода пиротехнику, как внутри зданий, так и снаружи. Также запрещено запускать неуправляемые изделия, которые поднимаются вверх за счёт нагреваемого воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

За порядком на праздничных вечерах будут следить сотрудники полиции.