27 марта новокузнечанам покажут световое шоу на фасаде драмтеатра

В субботу, 27 мая, в Новокузнецке стартует обратный отсчёт до 400-летнего юбилея города. В этот день горожане смогут посетить несколько праздничных мероприятий.

«В ближайшую субботу будет ровно 400 дней до юбилея нашего города. С 13:00 до 17:00 на разных площадках пройдут концертно-развлекательные мероприятия, в том числе презентация официального сайта юбилейной даты и фирменного бренда 400-летия», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В Арт-сквере для горожан в рамках развлекательной программы «Скоро 400» выступит рок-группа «Левый берег», а в парковой зоне между Арт-сквером и цирком будет работать фото-сушка. Также там будет установлено дерево, к которому все желающие смогут привязать белые и красные ленты, предварительно загадав желание.

Кульминацией вечера станет световое мэппинг-шоу. Оно будет посвящено истории и звёздным именам города. Начнётся мероприятие в 21:30, когда в городе станет темнеть.