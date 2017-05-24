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27 марта новокузнечанам покажут световое шоу на фасаде драмтеатра

27 марта новокузнечанам покажут световое шоу на фасаде драмтеатра

Мероприятие пройдёт в честь старта обратного отсчёта до празднования 400-летия города.

В субботу, 27 мая, в Новокузнецке стартует обратный отсчёт до 400-летнего юбилея города. В этот день горожане смогут посетить несколько праздничных мероприятий.

«В ближайшую субботу будет ровно 400 дней до юбилея нашего города. С 13:00 до 17:00 на разных площадках пройдут концертно-развлекательные мероприятия, в том числе презентация официального сайта юбилейной даты и фирменного бренда 400-летия», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В Арт-сквере для горожан в рамках развлекательной программы «Скоро 400» выступит рок-группа «Левый берег», а в парковой зоне между Арт-сквером и цирком будет работать фото-сушка. Также там будет установлено дерево, к которому все желающие смогут привязать белые и красные ленты, предварительно загадав желание.

Кульминацией вечера станет световое мэппинг-шоу. Оно будет посвящено истории и звёздным именам города. Начнётся мероприятие в 21:30, когда в городе станет темнеть.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.instagram.com / nvk_teatr.

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