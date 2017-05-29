28 мая в Кемерове в ДТП пострадали два ребёнка

Аварии произошли в 4:00 и в 19:10 в разных районах города.

В воскресенье, 28 мая, в Кемерове на проспекте Шахтёров, 56 в 4:00 водитель Volkswagen Golf не справился с управлением авто и наехал на бордюрный камень. В результате ДТП пострадал 15-летний подросток, сидевший на переднем сидении. Мальчик был пристёгнут ремнём безопасности.

Второе ДТП произошло в 19:10 во дворе по улице Сибиряков-Гвардейцев, 328а.

«Водитель Toyota RAV 4 нарушил скоростной режим при движении по дворовой территории и наехал на девятилетнего пешехода, который неожиданно вышел из-за припаркованной машины. Мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него перелом пальца на левой руке, ребёнку назначено амбулаторное лечение», — рассказали Сибдепо в отделении городской пропаганды ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что у многих школьников уже начались летние каникулы, дети могут неожиданно появляться перед движущимся автотранспортом из-за припаркованных машин. Родителям следует объяснить своим детям, как правильно пересекать проезжую часть во дворе, чтобы избежать ДТП. Также взрослым нужно следить за досугом несовершеннолетних в летний период времени.