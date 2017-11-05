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4 000 порций каши приготовили для кемеровчан на полевой кухне в центре города

4 000 порций каши приготовили для кемеровчан на полевой кухне в центре города

В честь Дня народного единства в городе организовали массовый open-air.

Жители областной столицы Кузбасса 5 ноября массово празднуют День народного единства. В честь праздника для них подготовили яркий open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею», полевую кухню и грандиозную развлекательную программу.

С 17:00 и на протяжении 4 часов на площади Советов для горожан будут исполнять каверы на поп-музыку. Перед зрителями выступят Евгений Кунчиц, MC Гавр, MC Близников, Vanya Ashvill и дуэт «Vottakto» и А. Гаврилов. По информации городской мэрии, праздник на центральной площади города уже посетили 10 000 человек.

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Также на полевой кухне для кемеровчан приготовили 4 000 порций вкусной каши, сладкую выпечку и свежие шашлыки, рассказали в пресс-службе Кемерова.

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Праздничный концерт завершится в 19:30 ярким 7-минутным салютом. После фейерверка жителей Кемерова развезут по домам на общественном транспорте.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

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